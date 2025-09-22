«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 08:24

Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники

IT-эксперт Бориславский предупредил о новой схеме обмана с отказом от посылки

Мошенники начали тестировать новую схему с отказом от посылки с таможни, предупредил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. По его словам, которые приводит Lenta.ru, опасность заключается в том, что обман маскируется под решение проблемы.

Жертву не побуждают что-то получить, ее подталкивают ничего не потерять, «иначе будут штрафы или ограничения на выезд». На фоне срочности и давления от якобы официальных органов власти люди теряют критичность и готовы назвать код, не проверив информацию в официальных каналах, — сказал Бориславский.

Мошенники убеждают собеседника, что на его имя якобы пришла посылка, стоимость которой превышает беспошлинный лимит. При этом, чтобы сделать отмену, жертву вынуждают срочно подтвердить личность через «Госуслуги».

Ранее в МВД предупредили, что на сайтах знакомств мошенники чаще всего представляются военными, врачами и журналистами, чтобы создать вызывающую доверие легенду. Аферисты также быстро переходят к эмоциональному общению.

