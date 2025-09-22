Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете

Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете МВД: на сайтах знакомств злоумышленники чаще выдают себя за военных и врачей

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего представляются военными, врачами и журналистами, чтобы создать вызывающую доверие легенду, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. По данным ведомства, аферисты быстро переходят к эмоциональному общению. Уже через несколько дней они могут признаться потенциальной жертве в любви или глубокой привязанности, чтобы усилить психологическое воздействие.

Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории, — заявили в МВД.

Также мошенники часто выдают себя за успешных бизнесменов. После установления эмоционального контакта они предлагают бесплатно обучить жертву инвестиционной стратегии, которая, по их словам, помогла им самим стать «криптомиллионерами».

До этого в МВД предупреждали, что даже единичный заказ пиццы может привести к утечке персональных данных. Получив доступ к личной информации, мошенники используют ее для методов социальной инженерии и атак на друзей и родственников жертвы. Даже если человек сознательно ничего не публикует в интернете, простая регистрация на сайте или разовый заказ еды уже создают потенциальные риски.

Ранее пресс-служба МВД России сообщала, что мошенники активно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность. По данным ведомства, дети и подростки легче поддаются манипуляциям и часто склонны романтизировать криминальную деятельность.