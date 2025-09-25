Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:13

Российская олимпийская чемпионка попала в базу «Миротворца»

Двукратную олимпийскую чемпионку Великую внесли в базу «Миротворца»

Софья Великая Софья Великая Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец». Информация о включении спортсменки, как и ее персональные данные, появилась на самом портале.

Фехтовальщицу обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Пока спортсменка не давала никаких комментариев по этому поводу.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения журналистов, политиков и деятелей культуры. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее известный российский футболист Артем Дзюба попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его обвиняет в информационной поддержке специальной военной операции.

До этого на сайте «Миротворец» опубликовали данные олимпийского чемпиона и капитана хоккейного клуба ЦСКА Никиты Нестерова. Создатели сайта призывают запретить ему въезд на территорию Украины.

Миротворец
Софья Великая
спортсмены
базы
