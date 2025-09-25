Пассажирке самолета грозит 20 лет за нападение на стюардессу NYP: пассажирке American Airlines грозит 20 лет за нападение на стюардессу

Пассажирке авиакомпании American Airlines грозит до 20 лет лишения свободы за нападение на стюардессу во время рейса, сообщает New York Post. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из доминиканского курорта Пунта-Кана в Лас-Вегас.

По данным издания, мать двоих детей Кетти Дилон ходила по салону и выкрикивала непристойности, в это время стюардессы пытались ее успокоить. После того как она проигнорировала требования экипажа, ее пришлось привязать к сиденью скотчем. Во время происходящего женщина успела плюнуть в лицо одной из сотрудниц.

По приземлении в Лас-Вегасе полиция арестовала Дилон, которой надели мешок на голову при выводе с борта. ФБР предъявило ей обвинения в нападении на экипаж и избиении. Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.

