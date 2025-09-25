Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:04

Пассажирке самолета грозит 20 лет за нападение на стюардессу

NYP: пассажирке American Airlines грозит 20 лет за нападение на стюардессу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажирке авиакомпании American Airlines грозит до 20 лет лишения свободы за нападение на стюардессу во время рейса, сообщает New York Post. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из доминиканского курорта Пунта-Кана в Лас-Вегас.

По данным издания, мать двоих детей Кетти Дилон ходила по салону и выкрикивала непристойности, в это время стюардессы пытались ее успокоить. После того как она проигнорировала требования экипажа, ее пришлось привязать к сиденью скотчем. Во время происходящего женщина успела плюнуть в лицо одной из сотрудниц.

По приземлении в Лас-Вегасе полиция арестовала Дилон, которой надели мешок на голову при выводе с борта. ФБР предъявило ей обвинения в нападении на экипаж и избиении. Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.

Ранее сообщалось, что American Airlines выплатит $9,6 млн (около 800 млн рублей) пассажиру, который пережил два инсульта во время полета. Инцидент произошел в 2021 году, когда 67-летний Хесус Пласенсия отправился с женой в отпуск из Майами в Мадрид.

