Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон

Вернуть автомобиль в салон в течение двух недель не получится, однако машину можно вернуть при обнаружении дефектов, рассказал RT руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Петр Шкуматов. Он отметил, что покупатель может потребовать как возврата средств, так и замены автомобиля.

Верховный суд уже давно прямо указал, что в первые 15 дней не имеет значения, существенный недостаток или нет. Важен сам факт недостатка, если он не был оговорен при продаже авто и не вызван неправильной эксплуатацией, — объяснил Шкуматов.

Как отметил автоэксперт, при возврате из-за дефектов продавец должен принять автомобиль обратно и не может приводить в качестве аргумента то, что машину уже использовали. По его словам, факт эксплуатации в обычном режиме не лишает права на возврат.

