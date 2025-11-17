Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 16:54

Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон

Автоэксперт Шкуматов: вернуть машину в салон можно из-за дефектов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вернуть автомобиль в салон в течение двух недель не получится, однако машину можно вернуть при обнаружении дефектов, рассказал RT руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Петр Шкуматов. Он отметил, что покупатель может потребовать как возврата средств, так и замены автомобиля.

Верховный суд уже давно прямо указал, что в первые 15 дней не имеет значения, существенный недостаток или нет. Важен сам факт недостатка, если он не был оговорен при продаже авто и не вызван неправильной эксплуатацией, — объяснил Шкуматов.

Как отметил автоэксперт, при возврате из-за дефектов продавец должен принять автомобиль обратно и не может приводить в качестве аргумента то, что машину уже использовали. По его словам, факт эксплуатации в обычном режиме не лишает права на возврат.

Ранее автоэксперт Юрий Чистов рассказал, что если покупать автомобиль, то безопаснее всего брать модель, которая была ввезена в Россию как минимум год назад. По его словам, так снижается риск столкнуться с требованием уплатить коммерческий утильсбор.

автоэксперты
возвраты
автомобили
дефекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Знаем, как сделать то самое тесто: рецепт домашних чебуреков — уйдут в ту же секунду
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.