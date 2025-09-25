Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 19:34

Стало известно, как в Турции определяют российских туристов

Блогер Коновалова: россиян в Турции определяют по поиску продуктов на полках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российских туристов в Турции можно определить по характерным привычкам: поиск продуктов на дальних полках в супермаркетах, изучение состава товаров и отказ пробовать немытые фрукты на рынке, рассказала блогер Саша Коновалова в своем дзен-канале. По ее словам, также соотечественников выдают яркие купальники и портативные колонки на пляже.

Я стала наблюдать за покупателями в турецких супермаркетах и теперь за секунду вычисляю соотечественников даже со спины. Все мы поголовно тянемся к самому дальнему молоку и хмуримся на сыр, колбасу и котлеты, — написала она.

Блогер также отметила, что на пляже русских туристов выделяют стильные шляпы и привычка много времени проводить в воде. А в сувенирных лавках россиян вычисляют по масштабу покупок — они берут подарки для всех родственников, коллег и знакомых, что турки считают проявлением «широкой души», объяснила она.

Ранее сообщалось, что на одном из самых популярных пляжей Турции — пляже Клеопатры в Аланье зафиксирован тайный сброс сточных вод. Уровень загрязнения там превышен почти в 1000 раз. Отмечается, что пляж, входящий в тройку лучших в стране, особенно популярен среди российских туристов.

туристы
россияне
Турция
привычки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.