Стало известно, как в Турции определяют российских туристов Блогер Коновалова: россиян в Турции определяют по поиску продуктов на полках

Российских туристов в Турции можно определить по характерным привычкам: поиск продуктов на дальних полках в супермаркетах, изучение состава товаров и отказ пробовать немытые фрукты на рынке, рассказала блогер Саша Коновалова в своем дзен-канале. По ее словам, также соотечественников выдают яркие купальники и портативные колонки на пляже.

Я стала наблюдать за покупателями в турецких супермаркетах и теперь за секунду вычисляю соотечественников даже со спины. Все мы поголовно тянемся к самому дальнему молоку и хмуримся на сыр, колбасу и котлеты, — написала она.

Блогер также отметила, что на пляже русских туристов выделяют стильные шляпы и привычка много времени проводить в воде. А в сувенирных лавках россиян вычисляют по масштабу покупок — они берут подарки для всех родственников, коллег и знакомых, что турки считают проявлением «широкой души», объяснила она.

Ранее сообщалось, что на одном из самых популярных пляжей Турции — пляже Клеопатры в Аланье зафиксирован тайный сброс сточных вод. Уровень загрязнения там превышен почти в 1000 раз. Отмечается, что пляж, входящий в тройку лучших в стране, особенно популярен среди российских туристов.