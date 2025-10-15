Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:53

Россиянам назвали оптимальную разницу в возрасте между супругами

Психолог Евстигнеев назвал разницу до семи лет оптимальной для отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оптимальная разница в возрасте для построения отношений составляет до семи лет, считает психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. В разговоре с "Москвой 24" специалист подчеркнул, что в этом случае они остаются «людьми одного поколения».

Со временем разница в состоянии здоровья и уровне энергии становится критической, что может трансформировать партнерские отношения в союз по типу «пациент — сиделка». Также свою роль могут сыграть социальное давление и изоляция, — указал он.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что наличие мирного уголка дома позволит снизить градус конфликта и наладить отношения между поссорившимися детьми. По ее словам, родителям важно научить ребенка не только признавать свою вину, но и стараться ее загладить.

россияне
поколения
семьи
психологи
