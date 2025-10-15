Россиянам назвали оптимальную разницу в возрасте между супругами Психолог Евстигнеев назвал разницу до семи лет оптимальной для отношений

Оптимальная разница в возрасте для построения отношений составляет до семи лет, считает психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. В разговоре с "Москвой 24" специалист подчеркнул, что в этом случае они остаются «людьми одного поколения».

Со временем разница в состоянии здоровья и уровне энергии становится критической, что может трансформировать партнерские отношения в союз по типу «пациент — сиделка». Также свою роль могут сыграть социальное давление и изоляция, — указал он.

