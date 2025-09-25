Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:04

Трамп лично встретил машину одного иностранного лидера

Трамп лично вышел поприветствовать прибывшего в Белый дом Эрдогана

Встреча президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме Встреча президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп лично вышел поприветствовать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию со встречи глав государств вел американский телеканал Fox News. Турецкий лидер прибыл в Белый дом для переговоров с хозяином Белого дома.

Эрдогана ждали в 11:00 по местному времени, однако он приехал на полчаса позже. Пожав руку Трампу, он ненадолго остановился для совместного фотографирования. На громкие выкрики журналистов о том, позволят ли Турции купить американские истребители F-35, ни один из лидеров не стал отвечать.

До этого американские правоохранители не разрешили президенту Турции перейти дорогу, так как по ней должен был проехать кортеж главы США Трампа. Инцидент произошел в Нью-Йорке. На опубликованных кадрах турецкий лидер находится в окружении своей делегации и телохранителей. На видео раздаются тревожные голоса и крики полицейских. В какой-то момент на дороге появляется черный автомобиль класса люкс. По словам инсайдеров, транспортное средство принадлежит хозяину Белого дома.

