Трамп лично встретил машину одного иностранного лидера

Президент США Дональд Трамп лично вышел поприветствовать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию со встречи глав государств вел американский телеканал Fox News. Турецкий лидер прибыл в Белый дом для переговоров с хозяином Белого дома.

Эрдогана ждали в 11:00 по местному времени, однако он приехал на полчаса позже. Пожав руку Трампу, он ненадолго остановился для совместного фотографирования. На громкие выкрики журналистов о том, позволят ли Турции купить американские истребители F-35, ни один из лидеров не стал отвечать.

До этого американские правоохранители не разрешили президенту Турции перейти дорогу, так как по ней должен был проехать кортеж главы США Трампа. Инцидент произошел в Нью-Йорке. На опубликованных кадрах турецкий лидер находится в окружении своей делегации и телохранителей. На видео раздаются тревожные голоса и крики полицейских. В какой-то момент на дороге появляется черный автомобиль класса люкс. По словам инсайдеров, транспортное средство принадлежит хозяину Белого дома.