Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:09

Две российские купюры получат новый вид

ЦБ обновит банкноты номиналом 10 и 50 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России выпустят новые купюры номиналом 10 и 50 рублей, рассказал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что это произойдет в 2027–2028 годах, после того как пройдет процедура выбора символов.

Банкноты 10 и 50 рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028-м рассчитываем выпустить 10 рублей, — сказал он.

Ранее Белов рассказал, что ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей. Купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и ее предшественница. Он отметил, что ЦБ придерживается характерной для банкнот образца 1997 года цветовой палитры, чтобы россияне легко распознавали номиналы.

Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что быстрое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию. По ее словам, регулятор будет принимать дальнейшие решения по этому показателю, выверяя каждый шаг.

банки
финансы
Центробанк РФ
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.