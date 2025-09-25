Две российские купюры получат новый вид

В России выпустят новые купюры номиналом 10 и 50 рублей, рассказал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что это произойдет в 2027–2028 годах, после того как пройдет процедура выбора символов.

Банкноты 10 и 50 рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028-м рассчитываем выпустить 10 рублей, — сказал он.

Ранее Белов рассказал, что ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей. Купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и ее предшественница. Он отметил, что ЦБ придерживается характерной для банкнот образца 1997 года цветовой палитры, чтобы россияне легко распознавали номиналы.

Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что быстрое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию. По ее словам, регулятор будет принимать дальнейшие решения по этому показателю, выверяя каждый шаг.