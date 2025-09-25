В России снизились продажи крепкого алкоголя Продажи водки в России сократились почти на 4%

За январь — август 2025 года розничные продажи водки в России снизились почти на 4%, коньяка — на 10%, сообщает «Коммерсант». Причиной стали повышение акцизов и минимальных цен.

В Вологодской области, где действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя, спад составил 13% и 20% соответственно. Всего же различные меры были введены в 63 из 89 субъектов РФ. Помимо Вологодской области, ограничения действуют в Кировской, Амурской, Еврейской автономной области и других.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле рассказали, что розничные продажи алкогольной продукции в России снизились на 11,4% в период с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, продажи водки упали на 3,9%, достигнув 47,83 млн декалитров.

До этого председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что российские производители пива планируют повысить цены на свою продукцию в связи с перенасыщением рынка. По его мнению, пошлины для иностранных товаров не окажут влияния на стоимость этого напитка.