22 сентября 2025 в 16:04

На Западе заявили, что Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере

Reuters: Россия обратилась в ООН с просьбой смягчить санкции в сфере авиации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой ослабить санкции в авиационной сфере из-за возникающих проблем с безопасностью полетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Утверждается, что российская сторона направила соответствующее обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) при ООН.

ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации, — говорится в документе.

Там же подчеркивается, что ограничения в отношении России в области воздушного пространства и авиационного оборудования являются незаконными. В частности, критике подверглись закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов летной годности воздушных судов, а также запреты на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что новый 19-й пакет антироссийских санкций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, ограничительные меры будут введены в действие в ближайшее время.

