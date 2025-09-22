«Интервидение-2025»
Военный эксперт раскрыл цели атак ВСУ на Крым

Обозреватель Литовкин: ВСУ атакуют Крым с целью давления на население

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Атаки Вооруженных сил Украины на Крым преследуют цели психологического давления на население и демонстрации эффективности западным спонсорам, заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью «Царьграду». По мнению эксперта, эти действия не свидетельствуют о подготовке Киева к каким-либо мирным переговорам.

Я сильно сомневаюсь, что что-то намечается, серьезные переговоры. Незаметно, чтобы к этому приближалось. Это попытка врага омрачить людям отдых в Крыму, запугать их, показать свою силу, — сказал Литовкин.

В качестве единственного способа прекратить атаки на Крым Литовкин назвал установление контроля над территориями Николаевской и Одесской областей. Такие меры, по его мнению, позволят обеспечить безопасность полуострова.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по территории Крыма с целью спровоцировать Россию на ответные действия против мирного населения. По его словам, подобные провокации стали следствием отсутствия успехов украинской армии на линии боевых действий.

