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04 августа 2025 в 18:10

Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы

Военэксперт Литовкин: ракеты «Кинжал» выводят из строя аэродромы ВСУ на месяц

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наносят украинским аэродромам повреждения, требующие длительного восстановления, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью «Царьграду». По словам полковника в отставке, такие удары не просто разрушают объекты, но и полностью выводят инфраструктуру из строя на срок до месяца.

«Кинжал» может глубоко в землю зарыться и взорваться так, что ремонтировать взлетно-посадочную полосу придется не один-два дня, а, возможно, целый месяц, — пояснил Литовкин.

В качестве примера эксперт привел аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где могли базироваться истребители F-16 и Mirage, а также крылатые ракеты западного производства. Удар по данному объекту, по мнению аналитика, носил превентивный характер и был нанесен для предотвращения возможных атак по российским территориям.

Литовкин подчеркнул, что применение «Кинжалов» позволяет эффективно нейтрализовать стратегически важные военные объекты противника на длительный срок. Такая тактика существенно ограничивает оперативные возможности ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ 4 августа провели масштабную атаку на украинские военные аэродромы. Как отметили в ведомстве, в операции были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего радиуса действия. Все цели были в итоге поражены.

ВС РФ
Виктор Литовкин
ВСУ
аэродромы
Кинжал
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