22 сентября 2025 в 17:10

Взрыв аккумулятора моноколеса при досмотре в «Домодедово» попал на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры досмотра пассажирки «Домодедово», у которой взорвался аккумулятор моноколеса. Судя по кадрам, женщина показывает сотрудникам воздушной гавани вещи, а затем позади них раздается взрыв. На видео можно заметить огромную огненную волну.

Ранее стало известно, что женщина планировала лететь рейсом Москва–Тель-Авив компании Red Wings. Отмечалось, что возгорание быстро ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал. Аккумулятор лежал у пассажирки в ручной клади. Также у нее нашли несколько соединенных батарей, которые были обернуты в бумагу.

До этого стало известно, что китайская компания Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI. Решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Оказалось, что устройства могут загореться и взорваться. Пользователи, чьи гаджеты подпадают под условия отзыва, имеют право на полный возврат стоимости в размере 159 юаней (1,7 тысячи рублей).

Домодедово
взрывы
происшествия
пожары
