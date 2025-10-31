Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:37

Бывший завод GM в Петербурге возрождают спустя 10 лет простоя

Мантуров: бывший завод GM в Петербурге начнет выпускать машины в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Остановленный в 2015 году завод General Motors в Санкт-Петербурге будет перезапущен для полного цикла производства автомобилей в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что ведутся финальные переговоры с инвесторами по заводам в Шушарах и Нижнем Новгороде.

Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — он был оставлен еще в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу, — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что дилерский центр автомобильного бренда Lada закрылся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Салоны Lada не закрывались в городе на протяжении шести лет.

До этого президент компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. По его словам, уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

