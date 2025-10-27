Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:07

В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дилерский центр автомобильного бренда Lada закрылся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заявили РБК в пресс-службе компании «Карс Фэмили». Причины закрытия там уточнять не стали, однако отметили, что дилерский центр не работает уже больше недели. Отмечается, что салоны Lada не закрывались в городе на протяжении шести лет.

Теперь в городе 12 действующих автосалонов марки Lada, — добавил автоэксперт Денис Гаврилов.

При этом Lada на данный момент входит в топ-3 самых продаваемых автобрендов в Северной столице. В первом квартале 2025 года отечественная компания обогнала по продажам китайский Haval. С сентября этого года на «Автозаводе Санкт-Петербург» начали собирать модель Lada Iskra.

Ранее АвтоВАЗ решил отозвать более 8,2 тыс. автомобилей Lada X-ray, чтобы установить в них систему вызова экстренных служб. Речь идет о машинах, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Все работы для владельцев авто будут бесплатными.

До этого президент компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. По его словам, уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

дилеры
Cанкт-Петербург
бренды
автомобили
