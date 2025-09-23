«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 08:13

Крымский мост на время закрывали для автомобилистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Согласно данным оперативного Telegram-канала инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, ограничения были введены утром 23 сентября около 06:40 по московскому времени.

Они действовали 56 минут, и уже в 07:36 водителям вновь разрешили пользоваться переправой через Керченский пролив. По данным на восемь утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В то же время в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 23 сентября уничтожили 69 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись 10 регионов страны — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, а также Московский регион и Республика Крым.

До этого мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Так она отреагировала на удар ВСУ по поселку Форос. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.

Крымский мост
автотранспорт
водители
ограничения
