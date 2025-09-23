Крымский мост на время закрывали для автомобилистов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Согласно данным оперативного Telegram-канала инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, ограничения были введены утром 23 сентября около 06:40 по московскому времени.

Они действовали 56 минут, и уже в 07:36 водителям вновь разрешили пользоваться переправой через Керченский пролив. По данным на восемь утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В то же время в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 23 сентября уничтожили 69 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись 10 регионов страны — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, а также Московский регион и Республика Крым.

До этого мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Так она отреагировала на удар ВСУ по поселку Форос. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.