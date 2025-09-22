Стало известно, когда будет рассмотрен законопроект о налоге с букмекеров

Стало известно, когда будет рассмотрен законопроект о налоге с букмекеров Депутат Метелев: законопроект о налоге с букмекеров может быть внесен осенью

Законопроект о налоге с букмекеров на борьбу с лудоманией может быть внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию, рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, переданным «РБ Спорт», размер сбора может составить 0,1% от депозитов.

Да (может быть внесен. — NEWS.ru). Мы такую цель перед собой ставим, — сказал он.

Ранее председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил, что лудоманам, проигравшим за год более 100 тысяч рублей, нужно блокировать аккаунты в онлайн-казино. По его словам, это позволит снизить негативные последствия игровой зависимости. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму.

До этого Метелев заявил, что Единый регулятор азартных игр может получить полномочия в области профилактики игровой зависимости, а также собирать с букмекеров средства на данные цели. По его словам, такая инициатива будет вынесена на рассмотрение уже в нынешнем году.