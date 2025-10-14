Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 14 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Нижегородской области, три БПЛА – над акваторией Черного моря, два БПЛА – над территорией Тамбовской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
Минобороны РФ
ПВО
