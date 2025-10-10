Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:58

Букмекеры посчитали вероятность получения Трампом Нобелевской премии мира

Polymarket: вероятность получения Трампом Нобелевской премии мира составляет 3%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Вероятность получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира составляет 3%, сообщило букмекерское агентство Polymarket. При этом шансы того, что награду вручат генсеку ООН Антониу Гутерришу или гуманитарной организации «Врачи без границ», равны 1%.

При этом, по данным Polymarket, наиболее высокой является вероятность вручения премии венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо (68%). На втором месте после нее (16%) идет Центр экстренного реагирования Судана (Sudan's Emergency Response Rooms).

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Трамп может ввести торговые санкции против Норвегии в случае неудачи с получением Нобелевской премии мира. Американский лидер открыто выразил желание стать лауреатом престижной награды, а также указал на свою готовность «наказать всех, кто его расстраивает».

До этого стало известно, что в США была развернута агрессивная кампания по присвоению Трампу Нобелевской премии. Помощники президента, в том числе спецпосланник Стив Уиткофф, продвигают его кандидатуру в частных беседах с европейскими коллегами.

