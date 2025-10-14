Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 07:53

«Опасные времена»: на Западе разоблачили план Украины и США против России

Профессор Дизен заявил, что Украина и США готовят опасный план против России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Соединенные Штаты подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы отправить на поле боя молодых украинцев, написал в социальной сети X профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, для этой цели Вашингтон готов предоставить Киеву американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки, — уверен Дизен.

Россия же при таком сценарии, добавил профессор, будет вынуждена жестко реагировать на действия Украины и ее союзников. Дизен уверен, что риск прямой войны с НАТО возрастает и Москве, по всей видимости, придется нанести по Киеву «сокрушительный удар».

Грядут опасные времена, — заключил Дизен.

Ранее Дизен обратил внимание на трансформацию Скандинавии и Финляндии в новую линию фронта против России. По его словам, после присоединения двух новых государств к Североатлантическому альянсу в регионе начали открывать военные базы.

Украина
США
мобилизация
СВО
ракеты
Tomahawk
