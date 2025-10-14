Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 октября 2025 в 08:30

Государство резко снизило госзаказ на БПЛА

Минпромторг РФ: потребность госструктур в дронах сократится в восемь раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минпромторг России уменьшит финансирование государственного гражданского заказа на БПЛА на ближайшие три года, заявил замглавы ведомства Роман Чекушов на заседании комитета Государственной думы, его слова приводят «Ведомости». В частности, за два года с начала действия национального проекта по беспилотным авиационным системам на ГГЗ по дронам было выделено 7,11 млрд рублей. На три ближайших года в бюджете заложено всего 2,3 млрд рублей — речь идет о сумме примерно по 750 млн рублей в год.

2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий, – отметил он.

Ранее сообщалось, что «Москвич 3» по решению Минпромторга вошел в предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. Также в перечень попали другие модели производителя: автомобили Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований.

Также глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что решение об изменениях в утильсборе назрело, и «радость это навряд ли вызывает». По его словам, повышение не коснется машин мощностью свыше 160 л. с., которые составляют более 80% автопарка, и не затронет экономсегмент.

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
