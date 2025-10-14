Государство резко снизило госзаказ на БПЛА Минпромторг РФ: потребность госструктур в дронах сократится в восемь раз

Минпромторг России уменьшит финансирование государственного гражданского заказа на БПЛА на ближайшие три года, заявил замглавы ведомства Роман Чекушов на заседании комитета Государственной думы, его слова приводят «Ведомости». В частности, за два года с начала действия национального проекта по беспилотным авиационным системам на ГГЗ по дронам было выделено 7,11 млрд рублей. На три ближайших года в бюджете заложено всего 2,3 млрд рублей — речь идет о сумме примерно по 750 млн рублей в год.

2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий, – отметил он.

