14 октября 2025 в 08:05

«Как индейские томагавки»: в Раде высмеяли бесполезность Tomahawk

Депутат Рахманин: солдаты ВСУ будут руками бросать Tomahawk до России

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Lt. James Caliva

Киев может получить американские ракеты Tomahawk, однако у страны не будет возможности их запускать, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире «Радио НВ». В частности, он отметил, что у Украины отсутствует флот, а авиационные платформы такие вооружения не запускают. Таким образом солдатам ВСУ придется руками бросать эти ракеты, сыронизировал член комитета по обороне.

Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать? — подчеркнул он.

По словам Рахманина, у американцев есть всего четыре батареи наземных установок Typhon, с которых можно запускать соответствующие ракеты, однако Вашингтон не планирует их продавать. Но даже если Вашингтон решит продать установки, ЕС никогда в жизни не оплатит для Киева такую сумму, объяснил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. По словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как американский президент Дональд Трамп понимает меру ответственности.

