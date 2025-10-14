Военнослужащие Западной группировки войск за сутки уничтожили в числе прочего 41 БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также ликвидирован 41 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, девять минометов и семь робототехнических комплексов, передает ТАСС.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе четыре управляемые авиабомбы, 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 27 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, — информировал Бигма.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин докладывал, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (украинское название — Покровск). По словам главы ДНР, подразделения ВСУ оказались скованы.

До этого глава ДНР сообщал, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ломая оборону ВСУ. Он отметил, что украинские бойцы терпят поражение в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ берут в полуобхват Северск ДНР, наступая с трех направлений. Он пояснил, что пока российские военные проводят разведку боем.