Трамп «повысил» в должности премьера Канады во время выступления в Египте

Во время выступления в Египте по случаю заключения соглашения об урегулировании в Газе глава Белого дома Дональд Трамп по ошибке назвал премьер-министра Канады Марка Карни президентом, сообщил телеканал CBC News. Глава канадского правительства поблагодарил Трампа за такое «повышение». Президент США в шутку ответил, что, по крайней мере, не обратился к Карни как к губернатору.

А где Канада, кстати? Где вы? Я очень признателен, что вы здесь, господин президент, — сказал Трамп.

Ранее американское издание Time разместило на обложке свежего номера портрет Трампа. Выпуск посвящен перемирию на Ближнем Востоке, которое было достигнуто при участии американской администрации.

До этого Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Также документ подписали премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Мероприятие состоялось на «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе. После подписания Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет, хотя ее начала ожидали именно на Ближнем Востоке.