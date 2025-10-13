Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 19:42

Трамп подписал мирное соглашение по Газе

Трамп совместно с лидерами Египта, Катара и Турции подписал соглашение по Газе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает Fox News. Также документ подписали премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Мероприятие состоялось на «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе.

Отмечается, что на мероприятии отсутствуют представители палестинского движения ХАМАС и Израиля. После подписания Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет, хотя ее начала ожидали именно на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что вскоре после посадки борта американского лидера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Каире прогремел взрыв. По данным журналистов, происшествие случилось на военной базе днем 13 октября. Трамп прилетел в Египет на саммит по прекращению войны в секторе Газа. В нем участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе будет устойчивым. Дипломат также уверен, что прекращение огня откроет путь к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

США
Дональд Трамп
сектор Газа
Египет
