Юрист объяснил, с какой целью одобрили призыв резервистов

Призыв резервистов для военных операций за границей одобрили с целью обеспечить кадрами Министерство обороны России, заявил 360.ru юрист Юрий Капштык. Он напомнил, что эта структура направлена на защиту интересов государства, в том числе и за его пределами.

Данная инициатива направлена на стабильность обеспечения кадровым составом Министерства обороны, и я думаю, что она найдет свое полное правовое обоснование и применение, — пояснил Капштык.

Он добавил, что до этого существовал лишь закон о воинской обязанности, а само понятие «резервисты» отсутствовало. Теперь же оно вводится, что, по мнению юриста закономерно. Граждане, заключившие контракт с Минобороны, должны быть готовы в случае необходимости быть призванными для выполнения военных задач, отметил эксперт.

Ранее правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании вооруженных сил за пределами страны. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.