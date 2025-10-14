Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:56

Юрист объяснил, с какой целью одобрили призыв резервистов

Юрист Капштык: призыв резервистов нацелен на обеспечение кадрами МО России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Призыв резервистов для военных операций за границей одобрили с целью обеспечить кадрами Министерство обороны России, заявил 360.ru юрист Юрий Капштык. Он напомнил, что эта структура направлена на защиту интересов государства, в том числе и за его пределами.

Данная инициатива направлена на стабильность обеспечения кадровым составом Министерства обороны, и я думаю, что она найдет свое полное правовое обоснование и применение, — пояснил Капштык.

Он добавил, что до этого существовал лишь закон о воинской обязанности, а само понятие «резервисты» отсутствовало. Теперь же оно вводится, что, по мнению юриста закономерно. Граждане, заключившие контракт с Минобороны, должны быть готовы в случае необходимости быть призванными для выполнения военных задач, отметил эксперт.

Ранее правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании вооруженных сил за пределами страны. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.

резервисты
оборона
общество
юристы
