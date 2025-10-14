Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины препятствует родственникам в опознании тел погибших военнослужащих, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что таким образом там пытаются избежать положенных компенсаций.

Украинское командование препятствует опознанию погибших, чтобы не выплачивать им положенные денежные средства, — подчеркнул источник.

Он напомнил, что матери одного из бойцов долго не давали сведений о сыне, а результаты ДНК-тестов несколько раз менялись. В итоге женщине передали тело другого военнослужащего, заявив, что ее сын «числится живым».

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские войска расширяют свой плацдарм возле населенного пункта Боровая в Харьковской области. По его словам, перед этим военные освободили село Боровская Андреевка, расположенное в нескольких километрах от районного центра.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России зашли в восточные районы Димитрова Донецкой Народной Республики. Бойцы развивают наступление в жилых кварталах.