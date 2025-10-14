Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:18

Почти каждый второй россиянин не дружит с соседями

ЮMoney: 44% россиян не считают соседей друзьями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 40% опрошенных россиян не поддерживают дружеских отношений с соседями, выяснило исследование компании ЮMoney, с материалами которого ознакомился ТАСС. Почти половина россиян (44%) не считает соседей друзьями, эта тенденция наиболее выражена у жителей новостроек, где общение носит более поверхностный характер.

Только 16% опрошенных дружат семьями и ходят друг к другу в гости, причем в основном это жители старых домов. Еще 14% респондентов близко общаются с соседями, но не считают их друзьями, столько же держат дистанцию, а 13% поддерживают просто приятельские отношения.

Однако базовый уровень доверия между жильцами сохраняется. 26% опрошенных здороваются, но не делятся личным. 21% готовы обменяться новостями или что-то одолжить, а 19% доверяют соседям настолько, что готовы оставить ключи от квартиры, чтобы покормить питомца. Полностью не доверяют соседям только 13% респондентов.

Исследователи выяснили, что наладить добрососедские отношения помогает прежде всего простая вежливость (29%), общие интересы, такие как прогулки с детьми или животными (20%), а также соблюдение правил проживания (18%). Меньше всего опрошенные считают полезным для сближения участие в домовых чатах (5%). При этом почти каждый пятый (18%) респондент мечтает о более дружном дворе.

Ранее опрос выяснил, что каждый пятый россиянин задумывался о переезде в другой регион страны, как правило, это молодые люди. Женщины в 1,7 раза чаще выбирают столицы, мужчины больше мечтают о переезде в деревню. Самые популярные направления — Москва, Петербург и юг России.

соседи
соцопросы
россияне
дружба
