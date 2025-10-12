Россияне мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар Опрос РОМИР: каждый пятый россиянин задумывается о переезде

Каждый пятый россиян (20%) задумывается о переезде, чаще — молодежь и жители малых городов, показывает опрос консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР. Женщины в 1,7 раза чаще выбирают столицы, мужчины больше мечтают о переезде в деревню. Самые популярные направления для смены места жительства — Москва, Петербург и юг России (Краснодар, Сочи и Крым).

Так, 77% опрошенных считают, что город идеальным делают качественные парки и общественные пространства, 67% видят успешность в развитой транспортной сети, 64% — в хороших возможностях для работы и 70% — в магазинах и сервисах в шаговой доступности. Также опрос показал, что 77% тех, кто любит свой город, считают себя счастливыми. Среди недовольных городом счастливых всего 36%.

Ранее эксперты выяснили, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим. Средняя продолжительность бронирования отеля в России сократилась с 7,7 до 4,5 дня, при этом суточные расходы на жилье выросли на 1,5 тыс. рублей, достигнув 8,7 тыс. рублей.