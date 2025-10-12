Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 19:23

Россияне мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар

Опрос РОМИР: каждый пятый россиянин задумывается о переезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый пятый россиян (20%) задумывается о переезде, чаще — молодежь и жители малых городов, показывает опрос консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР. Женщины в 1,7 раза чаще выбирают столицы, мужчины больше мечтают о переезде в деревню. Самые популярные направления для смены места жительства — Москва, Петербург и юг России (Краснодар, Сочи и Крым).

Так, 77% опрошенных считают, что город идеальным делают качественные парки и общественные пространства, 67% видят успешность в развитой транспортной сети, 64% — в хороших возможностях для работы и 70% — в магазинах и сервисах в шаговой доступности. Также опрос показал, что 77% тех, кто любит свой город, считают себя счастливыми. Среди недовольных городом счастливых всего 36%.

Ранее эксперты выяснили, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями внутри России на предстоящие новогодние праздники среди туристов-одиночек. Среди зарубежных направлений лидируют Париж и Рим. Средняя продолжительность бронирования отеля в России сократилась с 7,7 до 4,5 дня, при этом суточные расходы на жилье выросли на 1,5 тыс. рублей, достигнув 8,7 тыс. рублей.

опросы
россияне
переезды
Россия
Москва
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mercedes скандального экс-чиновника не поделил дорогу с КамАЗом и Infiniti
Россиянам пообещали стабилизацию цен на бензин
На Камчатке медведица вернулась за оставленными людям медвежатами
Раскрыты симптомы диабета нового пятого типа
Трамп высказался о новом торговом конфликте с Китаем
Ракетный налет на Белгород, чудо-оружие РФ, морозы до -40: что будет дальше
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу стало больше
Гладков объяснил отказ от бронежилета
Священник развенчал главный миф о еде с поминок
ВСУ в панике затопили трубы в Покровске: обстановка 12 октября, окружение
Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей превратилось в Венецию
«Коллекционер голых девушек». Новый скандал с пикап-коучем в России, детали
Стало известно о наступлении ВС России в районе Северска
Для россиян изменятся правила въезда в одну страну
Центральный Дом работников искусств скорбит о смерти Погореловой
Эрдоган заявил, что продолжает контакты с Россией и Украиной
Участки на 2 млрд и золотые гвозди. Кто такой Сергей Лесь, за что задержали
ЦБ отменил голосование за символы для новой банкноты
Россиянам станет сложнее получить краткосрочную визу в Чехию
Россияне мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.