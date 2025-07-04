Социологи рассказали об уровне доверия россиян к президенту ФОМ: уровень доверия россиян к Путину составляет 82%

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 27 по 29 июня среди 1,5 тысячи граждан. При этом 83% респондентов уверены в успешной работе Путина на посту главы государства.

О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (83% — плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — говорится в презентации ФОМ.

Работу правительства одобряют 57% респондентов. Хорошую работу премьер-министра Михаила Мишустина отметили 58% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42% (минус 5 п. п.), КПРФ — 8% (без изменений), ЛДПР — 11% (плюс 2 п. п.). У «Справедливой России — За правду» показатель остался на уровне 3%, такой же результат у «Новых людей».

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, Путину доверяют 79,3% жителей России. По данным исследования, одобряют работу главы государства 76,3% опрошенных.

До этого выяснилось, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной, которую можно понять, лишь веря в ее особое предназначение. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.