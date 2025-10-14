Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 08:49

МВД предупредило о мошенничестве с перегоном машин из-за рубежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России предупреждает об участившихся в мессенджерах случаях мошенничества под предлогом перегона автомобилей из-за рубежа, передают в управлении ведомства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД). Там уточнили, что злоумышленники реализуют незаконные схемы, суля неправдоподобно выгодные условия.

Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки, — говорится в материале.

Аферистов отличают несколько признаков, подчеркнули там. В частности, одним из требований является оплата в криптовалюте, для чего жертву убеждают установить приложение для криптокошелька и перевести крупную сумму якобы для подтверждения платежеспособности или вступительного платежа. Кроме того, мошенники предлагают купить автомобиль по цене значительно ниже рыночной.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты: для этого они притворяются сотрудниками ФНС. Так, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Еще один вариант — поддельный сотрудник банка, который звонит, чтобы якобы предупредить о подозрительных операциях.

До этого доктор психологических наук Николай Козлов заявил, что мошенников можно идентифицировать по специфической манере речи или использованию определенных словесных конструкций. Маркерами того, что человек говорит со злоумышленником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие.

