Врач раскрыла, как избежать хронической усталости Врач Малиновская: каждые полтора часа в офисе нужно делать разминку

Каждые полтора часа в офисе рекомендуется проводить разминку, чтобы избежать хронической усталости, заявила NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, легкая зарядка помогает предотвратить нарушение кровоснабжения и хроническую усталость.

Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию и нарушения сна. В совокупности все эти симптомы приводят к развитию синдрома хронической усталости и снижению трудоспособности. Однако избежать этого довольно просто. Каждые полтора-два часа необходимо делать перерывы в работе, выпивать стакан теплой воды и приступать к физической зарядке, — отметила Малиновская.

Она отметила, что начать зарядку стоит с гимнастики для глаз — двигать глазными яблоками в разные стороны: влево-вправо, вверх-вниз, наискосок и круговыми движениями. Следом, по словам врача, необходимо быстро моргать в течение минуты, зажмуриваться и открывать глаза, сопровождая все это глубоким и ровным дыханием.

Затем нужно разгрузить позвоночник. Чтобы снять напряжение с шейно-воротниковой зоны, необходимо сделать несколько наклонов головой вперед-назад, влево-вправо. Расслабить грудную зону можно неоднократным подъемом и опусканием рук с глубоким дыханием. И, наконец, поясничный отдел — для него нужно сделать несколько наклонов и разгибаний. Пока вы делаете гимнастику, важно проветрить помещение — это зарядит вас бодростью, — добавила Малиновская.

Врач также порекомендовала отказаться от фастфуда и полуфабрикатов в течение дня. Вместо этого, по ее словам, стоит есть овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Малиновская подчеркнула важность регулярного прохождения диспансеризации.

