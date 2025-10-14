Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 09:05

Врач раскрыла, как избежать хронической усталости

Врач Малиновская: каждые полтора часа в офисе нужно делать разминку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждые полтора часа в офисе рекомендуется проводить разминку, чтобы избежать хронической усталости, заявила NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, легкая зарядка помогает предотвратить нарушение кровоснабжения и хроническую усталость.

Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию и нарушения сна. В совокупности все эти симптомы приводят к развитию синдрома хронической усталости и снижению трудоспособности. Однако избежать этого довольно просто. Каждые полтора-два часа необходимо делать перерывы в работе, выпивать стакан теплой воды и приступать к физической зарядке, — отметила Малиновская.

Она отметила, что начать зарядку стоит с гимнастики для глаз — двигать глазными яблоками в разные стороны: влево-вправо, вверх-вниз, наискосок и круговыми движениями. Следом, по словам врача, необходимо быстро моргать в течение минуты, зажмуриваться и открывать глаза, сопровождая все это глубоким и ровным дыханием.

Затем нужно разгрузить позвоночник. Чтобы снять напряжение с шейно-воротниковой зоны, необходимо сделать несколько наклонов головой вперед-назад, влево-вправо. Расслабить грудную зону можно неоднократным подъемом и опусканием рук с глубоким дыханием. И, наконец, поясничный отдел — для него нужно сделать несколько наклонов и разгибаний. Пока вы делаете гимнастику, важно проветрить помещение — это зарядит вас бодростью, — добавила Малиновская.

Врач также порекомендовала отказаться от фастфуда и полуфабрикатов в течение дня. Вместо этого, по ее словам, стоит есть овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Малиновская подчеркнула важность регулярного прохождения диспансеризации.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что пластиковые контейнеры содержат микропластик, опасный для костей. По ее словам, микрочастицы размером до пяти миллиметров со временем накапливаются в человеческих тканях.

здоровье
советы
врачи
работа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-судья ВС не явился на разбирательство по иску Генпрокуратуры
Роботы могут вытеснить работников низкой квалификации в России
Дочь Ободзинского объяснила, почему он не уехал в США вслед за Успенской
Гарик Харламов открыл «Зону комфорта»
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.