Нутрициолог предупредила о скрытой опасности пластиковых контейнеров Нутрициолог Гузман: в пластиковых контейнерах есть токсичный микропластик

Пластиковые контейнеры содержат в себе микропластик, который токсичен для костных клеток, заявила телеканалу «Краснодар» нутрициолог Екатерина Гузман. Она предупредила, что так называемые частицы пластика размером до пяти миллиметров со временем накапливаются в тканях человека.

Микропластик образуется при разложении и износе пластиковых изделий. Мы получаем его с водой, едой, воздухом. Исследования фиксируют присутствие микропластика в крови, печени, легких и даже костном мозге человека, — отметила Гузман.

Эксперт уточнила, что микропластик вредит костной ткани, вызывая в ее клетках окислительный стресс и воспаление. Он также нарушает процессы костеобразования. Для минимизации рисков лучше разогревать еду не в пластиковой посуде, а стеклянной или металлической.

Ранее гастроэнтеролог Сурабх Сети заявил, что пластиковые разделочные доски и поврежденные антипригарные сковородки опасны для здоровья. По словам врача, эти привычные кухонные предметы могут вызывать гормональные сбои, воспалительные процессы и даже онкозаболевания.