Звезде «Солдат» экстренно вызвали врачей

Telegram-канал SHOT сообщил, что актеру из сериала «Солдаты» Алексею Маклакову экстренно вызвали врачей из-за болей в груди. По информации канала, медики выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы и порекомендовали полностью отказаться от алкоголя.

Ранее президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что российский актер народный артист РСФСР Александр Збруев после госпитализации находится в замечательной форме и чувствует себя хорошо. По его словам, Збруев по-прежнему остается в больнице. Артист «проверяет организм».

До этого жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Она отметила, что к выездным киносъемкам Боярский не готов и отказывается от них. В больницу народный артист России попал из-за осложнений после операции по стентированию. По словам жены актера, госпитализация была повторной.