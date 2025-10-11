Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации

Российский актер и народный артист РСФСР Александр Збруев после госпитализации находится в замечательной форме и чувствует себя хорошо, рассказал президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. По его словам, которые приводит ТАСС, Збруев по-прежнему остается в больнице. Артист «проверяет организм».

Я с ним разговариваю несколько раз в день: он в замечательной форме, энергичен, очень хвалит пребывание в этой больнице, к нему хорошо относятся, и чувствует себя он там хорошо, — сказал Варшавер.

Збруева экстренно госпитализировали в Москве в четверг, 9 октября. По некоторым данным, в течение нескольких дней актер мучился от болей в животе и в итоге решил вызвать скорую. Приехавшие медики забрали его в больницу со спазмами в кишечнике.

Ранее сам Збруев рассказал, что с его здоровьем все в порядке. Он отметил, что в настоящий момент проходит необходимые процедуры, подчеркнув, что серьезных проблем с его здоровьем нет. Актер также заявил, что его дочери и другие близкие люди очень волнуются за его самочувствие.