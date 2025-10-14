Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:14

«Легенды уходят»: Голоцуцков о смерти прославленного гимнаста Дитятина

Гимнаст Голоцуцков: умерший чемпион Дитятин показывал людям настоящую гимнастику

Антон Голоцуцков Антон Голоцуцков Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин демонстрировал зрителям настоящее искусство гимнастики, заявил NEWS.ru гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы и России Антон Голоцуцков. По его словам, спортсмен успел передать свои знания и опыт молодым гимнастам.

Хороший был человек, прекрасный спортсмен. Очень жаль, что легенды уходят. Но, к сожалению, это жизнь. За свое время он успел поделиться своим опытом, порадовать многих людей своей харизмой и дал возможность людям посмотреть на настоящую гимнастику. Поэтому печально, но, к сожалению, от смерти никто не застрахован, — отметил Голоцуцков.

Ранее Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена сообщил о смерти известного советского гимнаста Александра Дитятина. На момент ухода из жизни ему было 68 лет.

До этого стало известно, что на 94-м году жизни скончался Юрий Бармаков — первый заместитель научного руководителя Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА, входит в госкорпорацию «Росатом»), Герой Труда РФ. Он является крупнейшим ученым в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования.

спортсмены
гимнасты
смерти
гимнастика
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
