14 октября 2025 в 11:05

Калининградца задержали по подозрению в поджоге машины правоохранителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя Калининграда задержали по подозрению в поджоге полицейской машины, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службы регионального МВД. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («террористический акт»). Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы, 25-летний житель Калининграда поджег автомобиль по указанию неустановленных лиц. Правоохранители задержали его в тот момент, когда он облил машину горючей жидкостью и поджег ее. Пожар удалось оперативно потушить. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее главное управление МВД по Волгоградской области сообщило, что жительница Ростова-на-Дону совершила поджог двух автомобилей, будучи убежденной в своем участии в специальной операции. Согласно данным ведомства, 42-летняя гражданка до этого перевела мошенникам 2,5 млн рублей.

Россия
Калининград
полиция
поджоги
