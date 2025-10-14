Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:54

Россиянина расплющил пятитонный автобус, но он выжил

В Серове пятитонный автобус придавил бизнесмена к стене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Серове Свердловская области удалось спасти мужчину, который был прижат к стене пятитонным автобусом, сообщает областной Минздрав. Пострадавший, занимающийся пассажирскими перевозками, работал в своем гараже, когда припаркованный автобус неожиданно покатился и всем своим весом обрушился на мужчину.

Прибывшие медики констатировали критические повреждения: множественные переломы ребер, разрыв легкого, кровоизлияние в плевральную полость. Шансы на выживание мужчины оценивались как минимальные. Он провел четыре дня в реанимации и три недели в травматологии, после чего был выписан домой.

Ранее врачи калининградского перинатального и онкологического центров провели уникальную операцию, помогая пациентке с опухолями яичников родить здорового ребенка. Благодаря слаженной работе специалистов женщине удалось сохранить репродуктивную функцию.

врачи
здоровье
происшествия
Свердловская область
