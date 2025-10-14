Россиянам стало проще получить водительские права в одной стране В КНР запустили упрощенную выдачу временных водительских прав россиянам

Китайские власти внедрили упрощенный порядок выдачи временных водительских удостоверений для граждан России, сообщило издание «Фачжи жибао». Первый случай оформления документов по новой схеме был в приграничном городе Хэйхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян.

Благодаря оптимизации административных процедур срок получения водительского удостоверения сократился с трех рабочих дней до одних суток. Данное нововведение стало возможным после внедрения в городе эффективной системы межведомственного электронного документооборота.

Упрощенный режим выдачи прав был введен спустя полтора месяца после установления безвизового порядка въезда в Китай для россиян, который начал действовать с 15 сентября. Теперь для оформления документа гражданину РФ достаточно обратиться в местную нотариальную контору, работающую по принципу «одного окна».

Ожидается, что данная мера будет способствовать дальнейшей интенсификации двусторонних экономических и культурных связей между странами. Власти КНР также рассчитывают, что этот опыт позволит в дальнейшем упростить административные услуги для иностранцев в других регионах.

Ранее руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский сообщил о вступлении в силу с 1 марта 2027 года закона, предоставляющего ГАИ новые полномочия по автоматическому аннулированию водительских прав по медицинским показаниям. По его словам, основанием для прекращения действия удостоверения станут серьезные психические расстройства, существенные нарушения зрения и патологии опорно-двигательного аппарата.