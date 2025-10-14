Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:51

«Козел»: депутат о решении Зеленского лишить Труханова и Царева гражданства

Депутат Колесник: Зеленский лишил гражданства Украины истинных патриотов родины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства истинных патриотов своей родины — мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-­депутата Верховной рады Олега Царева, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, под указ украинского лидера попали люди, которые искренне желают стране добра и процветания.

[Царев и Труханов], которых Зеленский лишил гражданства, не являются врагами Украины, они как раз те, кто желает ей добра, но он их убирает. Он лишает гражданства людей, которые по-настоящему являются патриотами своей страны. Поэтому, что можно сказать, Зеленский в своем репертуаре. Козел серый, козел белый пахнет одинаково, в чьи бы шкуры он не рядился. Как он портил воздух по всему земному шару, так и продолжает, — высказался Колесник.

Он отметил, что действующая украинская власть, при которой погибли сотни тысяч людей, продолжает подчиняться указаниям извне. По мнению депутата, Зеленский активно ищет расположения лидеров других государств, чтобы в случае необходимости обеспечить себе пути для отступления и получение убежища.

Зеленский, с помощью которого были уничтожены сотни тысяч украинцев, считает себя истинным гражданином, подчиняясь лидерам разных стран, как дружественным, так и недружественным. Особенно дружит с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который получил 1 млн фунтов стерлингов за то, что сотни тысяч украинцев ушли на тот свет. И он продолжает с ним нежно дружить, но он нежно дружит со всеми, кто ему в конечном итоге предоставит убежище, — резюмировал Колесник.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что указ Зеленского о лишении гражданства Труханова и Царева является юридически ничтожным. По его словам, все распоряжения действующего украинского руководства не имеют легитимной силы.

Владимир Зеленский
Украина
Геннадий Труханов
гражданства
