Турэксперт рассказал, как россиянину сэкономить на отпуске зимой Турэксперт Барзыкин: дешевле всего зимний отдых в феврале и декабре

Россияне могут сэкономить на зимнем отпуске, бронируя путевки заранее, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что дешевле всего можно отдохнуть в начале декабря и середине февраля. По его словам, на новогодних каникулах путевки стоят в разы дороже.

Сэкономить на отпуске можно, бронируя путевки заранее. Сейчас уже началась самая активная фаза. Довольно недорогим временем для зимнего отдыха будет начало декабря и середина февраля. Все остальное — дороже на 10-15%. В начале декабря, даже 22-го, 24-го — цены еще приемлемы. В «пиковые даты», начиная с 26 декабря — билеты и размещение будут стоить дороже. Затем после 11 января — снова приемлемо, — рассказал специалист.

По его словам, чтобы сэкономить на авиабилетах, нужно покупать их заранее, либо можно взять в компании тур с перелетов.

Есть так называемые «плоские тарифы», которые датируются государством. Их нужно выкупать заранее — за 3-4 месяца. Обычно они дешевле на 10-15%, — поделился Барзыкин.

Ранее стало известно, что заграничные курорты опасны для россиян. Например, российским туристам не рекомендуется посещать Израиль, который остается опасным даже после перемирия с палестинским движением ХАМАС.