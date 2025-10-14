Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:55

Россияне потратили около 12 млрд на таблетки от одного симптома

SHOT ПРОВЕРКА: россияне купили лекарства от диареи почти на 12 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В летний сезон аптеки заработали почти 12 млрд рублей благодаря активному спросу на лекарства от диареи среди россиян, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Эксперты связывают это с тем, что именно летом часто наблюдается всплеск случаев кишечных инфекций.

Согласно данным системы «Честный знак», в этом году продажи противодиарейных средств увеличились на 4,5% по сравнению с предыдущим сезоном. Основной причиной возросшего спроса стал летний пик заболеваемости кишечными инфекциями.

Средняя стоимость упаковки медикаментов против диареи выросла на 16%, достигнув отметки в 356 рублей. Увеличение цен главным образом обусловлено увеличением доли импортных препаратов на рынке.

Ранее сообщалось, что в августе россияне потратили почти 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской обуви. Это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года и больше, чем траты на кафе и продукты питания за аналогичный период. Наибольшей популярностью таби пользовались в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что за семь месяцев россияне потратили более 2 млрд рублей на игрушки лабубу. Наибольший рост спроса был в июне, когда на одном маркетплейсе купили свыше 2,5 млн кукол.

