Путин высоко оценил прошедший саммит в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил организацию второго саммита «Россия — Центральная Азия», который прошел в Душанбе, передает пресс-служба Кремля. Глава государства сделал такое заявление в рамках телефонной беседы с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также Путин поблагодарил коллегу за гостеприимство и теплый прием.

В Душанбе 10 октября состоялось заседание Совета глав государств – участников СНГ. В ходе переговоров Путин и Рахмон выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером диалога. Принятые решения и солидный пакет подписанных документов, отметили в Кремле, придадут новый импульс двустороннему стратегическому партнерству.

Ранее Путин пошутил, что Рахмон «морил его голодом» в ходе визита в Таджикистан. Глава государства пояснил, что коллега пообещал ему обед только на следующий день после встречи с лидерами СНГ.