Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:51

Раскрыто, как сделать мышеловку из ведра и палок

Садовод Самойлова: мышеловку можно сделать из ведра и палок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На дачном участке можно сделать ловушку для мышей, используя обычное ведро, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, в эту емкость нужно добавить приманку и рядом установить доску. Она отметила, что мышь заберется по конструкции и упадет на дно.

Если на вашем участке хозяйничают мыши, меры нужно предпринимать незамедлительно. Можно сделать ловушку: в железное ведро положить кусочек колбасы или сыр, смоченный подсолнечным маслом. Под наклоном от края ведра установите доску. Мышь должна забраться по ней, упасть в ведро и там остаться, — посоветовала садовод.

По ее словам, также перед началом зимних холодов дачникам необходимо забрать все семена с собой в город, или же положить их в недоступное для грызунов место — пластиковый или железный ящик.

Ранее стало известно, какая приманка станет смертельным лакомством для грызунов. Необходимо сделать ее, разложить в местах, где чаще всего появляются мыши и ждать, пока они погибнут. Но оставлять смесь на открытых местах нельзя, раскладывать ее стоит сразу в нескольких точках.

ловушка
сады
дача
урожай
охотники
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.