Раскрыто, как сделать мышеловку из ведра и палок Садовод Самойлова: мышеловку можно сделать из ведра и палок

На дачном участке можно сделать ловушку для мышей, используя обычное ведро, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, в эту емкость нужно добавить приманку и рядом установить доску. Она отметила, что мышь заберется по конструкции и упадет на дно.

Если на вашем участке хозяйничают мыши, меры нужно предпринимать незамедлительно. Можно сделать ловушку: в железное ведро положить кусочек колбасы или сыр, смоченный подсолнечным маслом. Под наклоном от края ведра установите доску. Мышь должна забраться по ней, упасть в ведро и там остаться, — посоветовала садовод.

По ее словам, также перед началом зимних холодов дачникам необходимо забрать все семена с собой в город, или же положить их в недоступное для грызунов место — пластиковый или железный ящик.

Ранее стало известно, какая приманка станет смертельным лакомством для грызунов. Необходимо сделать ее, разложить в местах, где чаще всего появляются мыши и ждать, пока они погибнут. Но оставлять смесь на открытых местах нельзя, раскладывать ее стоит сразу в нескольких точках.