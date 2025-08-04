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04 августа 2025 в 22:57

«Загнал себя в ловушку»: во Франции назвали ошибку Трампа по Украине

Экс-посол Франции Берманн: Трамп сделал хуже решением сократить срок по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп создал себе проблемы, резко сократив срок для урегулирования украинского кризиса с 50 до 10 дней, указала в эфире LCI бывший посол Франции в России Сильви Берманн, возглавлявшая дипмиссию в 2017–2019 годах. По мнению дипломата, такой шаг ограничил возможности США для поиска компромисса и поставил президента в сложное положение.

Как отметила Берманн, Трамп теперь вынужден искать решение, которое позволит ему «сохранить лицо». На это указывает и срочная отправка спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа.

Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты, — указала дипломат.

Еще 14 июля Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Однако 29 июля он неожиданно сократил этот срок до 10 дней.

Ранее сообщалось, что угрозы президента США в адрес России подрывают усилия по прекращению боевых действий на Украине. Ряд мировых СМИ отмечали, что попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации, в том числе улучшению отношений с Россией.

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