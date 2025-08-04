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04 августа 2025 в 18:42

На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию

Unherd: попытки Трампа запугать Россию мешают завершению конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подрывают усилия по прекращению боевых действий на Украине, пишет Unherd. Отмечается, что действия американского лидера противоречат целям собственной администрации.

Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации, в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине, — сказано в материале.

Трамп 29 июля заявил, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Он утверждал, что срок начинается «с сегодняшнего дня». Американский президент также отметил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок. При этом Трамп признал, что Москва успешно избегает ограничений.

Западные аналитики между тем выразили мнение, что нетерпение Трампа в украинском конфликте может обернуться выгодой для российского президента Владимира Путина. По их словам, глава Белого дома может объявить, будто сделал все возможное, и отойти от участия, что позволит Москве воспользоваться ситуацией.

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