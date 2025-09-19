«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 18:29

Как навсегда избавиться от мышей зимой: простая смесь из трёх ингредиентов, которая работает лучше ловушек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С наступлением холодов мыши начинают искать укрытия в тёплых домах, сараях и подвалах. Эти грызуны не только портят продукты, вещи и мебель, но и могут перегрызать проводку, создавая риск пожара. Кроме того, они являются переносчиками опасных заболеваний.

Многие привычные способы борьбы не дают результата: отраву мыши обходят стороной, а клеевые ловушки и мышеловки часто остаются пустыми. Но существует проверенное средство, которое помогает быстро избавиться от вредителей.

Смертельное «лакомство» для мышей

Для приманки понадобится всего три ингредиента:

  • мука — 1 ст. л.;
  • алебастр — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — 1 ч. л.

Все компоненты нужно тщательно перемешать.

Как правильно использовать приманку

Готовую смесь раскладывают в местах, где чаще всего появляются мыши: в кладовке, на чердаке, возле дров, под шкафами или в углах. Важно, чтобы к приманке не имели доступа домашние питомцы.

Запах муки и сладости привлечёт грызунов. Попав внутрь, смесь быстро приведёт к гибели вредителя: алебастр в желудке затвердеет, превращаясь в камень.

Полезные рекомендации

  • Обновляйте приманку раз в 1–2 недели.
  • Не оставляйте смесь на открытых местах.
  • Для надёжности раскладывайте её сразу в нескольких точках.

Такой простой способ помогает избавиться от мышей быстрее и эффективнее, чем магазинные ловушки и отравы.

Мыши и крысы появляются на участке из-за легкого доступа к пище и наличия укрытий. Они всеядны и питаются семенами, овощами, фруктами, насекомыми, а также остатками урожая или отходами.

