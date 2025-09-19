Как навсегда избавиться от мышей зимой: простая смесь из трёх ингредиентов, которая работает лучше ловушек

С наступлением холодов мыши начинают искать укрытия в тёплых домах, сараях и подвалах. Эти грызуны не только портят продукты, вещи и мебель, но и могут перегрызать проводку, создавая риск пожара. Кроме того, они являются переносчиками опасных заболеваний.

Многие привычные способы борьбы не дают результата: отраву мыши обходят стороной, а клеевые ловушки и мышеловки часто остаются пустыми. Но существует проверенное средство, которое помогает быстро избавиться от вредителей.

Смертельное «лакомство» для мышей

Для приманки понадобится всего три ингредиента:

мука — 1 ст. л.;

алебастр — 1 ст. л.;

сахарная пудра — 1 ч. л.

Все компоненты нужно тщательно перемешать.

Как правильно использовать приманку

Готовую смесь раскладывают в местах, где чаще всего появляются мыши: в кладовке, на чердаке, возле дров, под шкафами или в углах. Важно, чтобы к приманке не имели доступа домашние питомцы.

Запах муки и сладости привлечёт грызунов. Попав внутрь, смесь быстро приведёт к гибели вредителя: алебастр в желудке затвердеет, превращаясь в камень.

Полезные рекомендации

Обновляйте приманку раз в 1–2 недели.

Не оставляйте смесь на открытых местах.

Для надёжности раскладывайте её сразу в нескольких точках.

Такой простой способ помогает избавиться от мышей быстрее и эффективнее, чем магазинные ловушки и отравы.

