08 сентября 2025 в 15:02

Как выгнать мышей и крыс с дачи: безопасное средство с быстрым эффектом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мыши и крысы появляются на участке из-за легкого доступа к пище и наличия укрытий. Они всеядны и питаются семенами, овощами, фруктами, насекомыми, а также остатками урожая или отходами.

Эти незваные соседи способны причинить серьезный вред, и справиться с ними непросто. Обычно для борьбы используют яды, но есть натуральный способ, который работает не хуже и при этом безопасен для растений и почвы. Это — березовый деготь. Его резкий запах абсолютно невыносим для грызунов, но безвреден для экосистемы сада.

Как применять березовый деготь

Шаг 1. Разведите деготь с водой в пропорции 1:10 и обработайте полученным раствором деревянные конструкции, заборы, плодовые деревья и кустарники.

Шаг 2. Засыпьте в норы и ходы грызунов опилки, пропитанные чистым дегтем. Запах вынудит их покинуть участок.

Шаг 3. Создайте барьерные полоски вдоль дорожек с помощью мешковины или холщовой ткани, пропитанной дегтем.

Обновляйте обработку каждые 2–3 недели, и мыши с крысами будут обходить ваш участок стороной.

Ранее сообщалось, что начало осени — лучшее время для глубокой профилактической обработки плодовых деревьев и кустарников. Этот этап помогает защитить растения от зимующих вредителей и болезней, а также повысить урожайность в следующем сезоне. Пропускать процедуру нельзя: именно сейчас закладывается основа здоровья сада.

вредители
грызуны
мыши
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
