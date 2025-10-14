Медведи-людоеды растерзали трех человек В Японии дикие медведи за неделю убили трех человек

В Японии зарегистрировано уже три случая нападений медведей за неделю, в результате которых погибли люди, передает The Japan Times. Если правоохранительные органы официально подтвердят, что во всех трех трагедиях виноваты хищники, то 2025 год рискует стать годом с рекордным числом жертв нападений медведей в Японии.

В префектуре Ивате произошел очередной трагический инцидент: там был найден 70-летний мужчина с телесными повреждениями, которые свидетельствуют о нападении медведя. Кроме того, в лесу пропал пожилой грибник. Позднее его тело было найдено с признаками нападения дикого животного. По версии полиции, мужчина стал жертвой медведя.

Ранее сообщалось, что с апреля 2025 года в Японии зарегистрировано шесть случаев гибели людей от нападений медведей. Эксперты утверждают, что рост числа нападений связан с уменьшением численности населения в сельских районах и изменениями климата.

До этого в Петропавловске-Камчатском медведь атаковал мужчину на парковке, а затем напал на женщину около школы № 3. Пострадавшую с серьезными ранами госпитализировали. Медведь был ликвидирован сразу после нападения.